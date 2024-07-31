ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşük Seviyede Kalırken Başvurular Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşük Seviyede Kalırken Başvurular Azaldı

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,82 seviyesinde kalırken, mortgage başvuruları yüzde 3,9 azaldı. Konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 7 azaldı. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine işaretlerle birlikte mortgage faiz oranlarının düşeceği beklentisi var.

31.07.2024 16:31
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,82 seviyesinde kalırken, mortgage başvuruları yüzde 3,9 azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 26 Temmuz ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 3,9'luk azalış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 7 azaldı.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta değişmeyerek yüzde 6,82 ile şubat ayından bu yana en düşük seviyesinde kaldı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,21'den yüzde 6,27'ye çıktı.

MBA Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, borçlanacakların, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla mortgage faiz oranlarının da düşeceğine dair işaretler bekliyor olabileceğini belirtti.

Fratantoni, konut satın almaya yönelik mortgage başvurularının hacminin devam eden alım gücü zorlukları nedeniyle bir miktar düştüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşük Seviyede Kalırken Başvurular Azaldı - Son Dakika

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