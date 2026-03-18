ABD'de Mortgage Faizleri Yükseliyor

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,30 ile Aralık 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, başvurular yüzde 10,9 azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 13 Mart'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 10,9 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 19 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,19'dan yüzde 6,30'a yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,54'ten yüzde 5,66'ya çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, Orta Doğu'daki çatışmanın petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutması ve daha geniş kapsamlı bir enflasyon şoku riskinin tahvil faizlerini yükselttiğini, bunun da mortgage faiz oranlarındaki artışta etkili olduğunu belirtti.

Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının Aralık 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını kaydetti.