ABD'de Mortgage Faizleri Yükseliyor

18.03.2026 17:54
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı %6,30 ile en yüksek seviyeye çıktı; başvurular %10,9 azaldı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,30 ile Aralık 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, başvurular yüzde 10,9 azaldı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 13 Mart'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 10,9 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 19 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,19'dan yüzde 6,30'a yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,54'ten yüzde 5,66'ya çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, Orta Doğu'daki çatışmanın petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutması ve daha geniş kapsamlı bir enflasyon şoku riskinin tahvil faizlerini yükselttiğini, bunun da mortgage faiz oranlarındaki artışta etkili olduğunu belirtti.

Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının Aralık 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını kaydetti.

Kaynak: AA

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
’Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu 'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Almanya’da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

17:51
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
