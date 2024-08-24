ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi. Baker Hughes'un verilerine göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 483'te sabit kaldı. Son bir yılda ise 29 azaldı. Brent petrolün varil fiyatı 79,02 dolara yükseldi.

24.08.2024 10:16
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-23 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 483'te sabit kaldı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 29 azaldı.

Perşembe gününü 77,22 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,02 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,96 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 73,01 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi - Son Dakika

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