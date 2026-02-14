ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düştü - Son Dakika
Ekonomi

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düştü

14.02.2026 09:25
ABD'de son bir haftada petrol sondaj kulesi sayısı 3 azalarak 409'a geriledi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 3 azalarak 409 oldu.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Şubat tarihlerinde bir önceki döneme göre 3 azalarak 409 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 72 azaldı.

Perşembe gününü 67,52 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 67,75 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 62,89 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 62,84 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA

