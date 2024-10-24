ABD'de Petrol Stokları 5.5 Milyon Varil Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Petrol Stokları 5.5 Milyon Varil Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 5.5 milyon varil artarak 426 milyon varile ulaştı.

24.10.2024 09:46
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 500 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 800 bin varil artarak, 384 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 900 bin varil artarak 213 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 12-18 Ekim haftasında 5 bin varil azalarak 13 milyon 926 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 902 bin varil artışla 6 milyon 431 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 11 bin varil azalışla 4 milyon 112 bin varil oldu.

EIA'nın Ekim 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 220 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 540 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Stokları 5.5 Milyon Varil Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Petrol Stokları 5.5 Milyon Varil Arttı - Son Dakika
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