ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta 3,2'ye gerilemesine rağmen art arda ikinci ayda pozitif değer alarak sektörde genişlemenin sürdüğüne işaret etti.
ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia Şubesi, mart ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.
Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre, endeks martta geçen aya kıyasla yaklaşık 2 puan azalarak 3,2'ye indi.
Mayıs 2022'den bu yana beşinci kez pozitif değer alan endekse dair piyasa beklentisi eksi 2,6 olması yönündeydi.
Sektörde genişlemenin devam ettiğine işaret eden endeks, şubatta 5,2 seviyesinde gerçekleşmişti.
Yeni sipariş endeksi, martta 10,6 puan artarak 5,4 ile geçen yıl ekim ayından bu yana ilk kez pozitif değer aldı. Sevkiyat endeksi ise aynı dönemde 1 puan artışa 11,4'e çıkarak Ağustos 2022'den sonraki en yüksek değerine ulaştı.
İstihdam endeksi ise martta 1 puan artmasına karşın eksi 9,6 ile son 13 aydaki 11'inci negatif değerini kaydetti.
Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Mart Ayında 3,2'ye Geriledi - Son Dakika
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