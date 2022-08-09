ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklenenden az düşüş gösterdi - Son Dakika
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ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklenenden az düşüş gösterdi

09.08.2022 16:02
ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklenenden az düşüş gösterdi

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,6 azalarak beklenenden az düşüş gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 10,8 artarak beklentileri aştı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,6 azalarak beklenenden az düşüş gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 10,8 artarak beklentileri aştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,6 azaldı.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4,7 azalması yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 azalarak 1947'den bu yana en keskin düşüşü kaydetmişti.

Üretim artışı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azalırken, çalışma saati yüzde 2,6 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, ikinci çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 2,5 ile verinin açıklanmaya başlandığı 1948'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,8'lik artış gösterdi.

Birim emek maliyetinin ikinci çeyrekte yüzde 9,5 artması bekleniyordu. Bu dönemde beklentileri aşan birim emek maliyeti, yılın ilk çeyreğinde yüzde 12,7 artmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklenenden az düşüş gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ABD'de tarım dışı verimlilik ikinci çeyrekte beklenenden az düşüş gösterdi - Son Dakika
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