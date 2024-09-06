ABD Ağustos İstihdam Verileri Beklentiyi Karşılamadı
ABD'de tarım dışı istihdam ağustos ayında 142 bin kişi artış göstererek ekonomistlerin tahminlerinin gerisinde kaldı. Ancak işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye düştü. Bu durum, istihdam piyasasında yaşanan dalgalanmaların ve ekonomik belirsizliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu verilerin önümüzdeki dönemde ekonomik büyüme ve para politikası üzerinde etkili olabileceğini öngörüyor.
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7.09.2024 05:32:52. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Ağustos İstihdam Verileri Beklentiyi Karşılamadı - Son Dakika
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