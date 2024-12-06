ABD'de Tarım Dışı İstihdam Artışı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Tarım Dışı İstihdam Artışı

Kasım ayı tarım dışı istihdamı 227 bin kişi arttı, işsizlik oranı ise %4,2'ye yükseldi.

06.12.2024 18:49
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ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam kasımda 227 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerini aşan tarım dışı istihdam verisinin 202 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, eğlence ve konaklama, kamu ve sosyal yardım alanlarında artış eğilimi gösterirken, perakende ticarette iş kayıpları oldu.

Tarım dışı istihdama ilişkin eylül ve ekim ayı verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış eylül ayı için 223 binden 255 bine, ekim ayı için 12 binden 36 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı beklentilere paralel seyretti

ABD'de işsizlik oranı, kasımda 0,1 puan artışla yüzde 4,2'ye çıktı.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik oranı ekimde yüzde 4,1 olarak hesaplanmıştı.

Ülkedeki işsiz sayısı, kasımda 161 bin kişi artarak 7 milyon 145 bine çıktı. İş gücüne katılım oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 62,5 seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 35,61 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 arttığı yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç, ekimde de yüzde 0,4 artmıştı.

Analistler, ekim ayında kasırgalar ve grevlerin etkili olduğu iş gücü piyasasında geçen ay toparlanma görüldüğünü, istihdam artışının iş gücü talebindeki yavaşlamanın kötüleştiğine dair endişeleri hafifletmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Tarım Dışı İstihdam Artışı - Son Dakika

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