ABD'de tarım dışı istihdam Mart'ta beklentilerin üzerinde arttı, işsizlik oranı düştü

Ardahan'da 362 Üreticiye 181 Ton Arpa ve Yulaf Tohumu Dağıtıldı

Ardahan'da tarımsal üretimi artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Valilik tarafından düzenlenen projeler kapsamında 362 üreticiye 181 ton arpa ve yulaf tohumu dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar 7 bin 240 dekar alanda ekilecek. Tarım ve Orman İl Müdürü, Ardahan'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini daha üst seviyeye taşımak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.