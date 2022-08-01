ABD'de ISM imalat endeksi 2 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
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ABD'de ISM imalat endeksi 2 yılın en düşük seviyesinde

01.08.2022 17:43
ABD'de ISM imalat endeksi 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalışla 52,8'e inerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalışla 52,8'e inerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

ISM, temmuz ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 52,8'e geriledi.

Beklenenden az düşüş göstermesine karşın Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen verinin 52 değerini alması öngörülüyordu.

İmalat sanayi büyümesinin ivme kaybetmeye devam ettiğini gösteren endeks, haziranda 53 değerinde gerçekleşmişti.

Üretim endeksi temmuzda aylık 1,4 puan azalışla 53,5 olurken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,2 puan azalışla 48 seviyesine düştü. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 2,6 puan artarak 49,9'a çıktı.

Bu dönemde imalat sanayisinin 11 alt sektörü büyüme kaydederken, 7 sektör küçülme gösterdi. Bu dönemde daralma gösteren sektörler; ahşap ürünleri, mobilya ürünleri, kağıt ürünleri, çeşitli imalatlar, metal ürünler, yiyecek, içecek ve tütün ürünleri ile kimyasal ürünler oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise (PMI) 52,3'ten 52,2'ye revize edildi.

Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen imalat sanayi PMI verisi, haziranda 52,7 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, üretim ve yeni siparişlerin düşüş gösterdiği belirtildi. Talep koşulları zayıfladıkça üretimin düştüğüne işaret edilen açıklamada, enflasyonist baskıların daha da hafiflediği, işçi ve malzeme sıkıntısının ise devam ettiği kaydedildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de ISM imalat endeksi 2 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

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