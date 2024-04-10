ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de TÜFE Mart Ayında Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi - Son Dakika
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda yurttaşlar ekonomik sıkıntılarını dile getiriyor. Emekliler, düşük maaşlarla geçinemediklerini ve eskiden yapabildikleri birikimleri artık yapamadıklarını belirtiyor. Birçok kişi, bayram alışverişi yapamadığını ve torunlarını giydiremediğini ifade ediyor. Ayrıca, emeklilerin maaşlarından kısma yöntemiyle ekonomik krizin çözülemeyeceği vurgulanıyor. Azerbaycan'dan gelen bir akademisyen ise Türkiye'de iş olanaklarının çok az olduğunu ve öğrencilerin sorunlarının arttığını dile getiriyor.
Çin'in Harbin kentinden Avrupa'ya giden, 290 adet yerli yapım ticari araçla yüklü ilk JSQ yük treni Salı günü yola çıktı. JSQ, ticari otomobillerin taşınmasına tahsis edilmiş özel bir tren modeli.
Türkiye, İsrail ile ticaret kısıtlamaları getirerek dünya basınında yankı buldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı misilleme tehdidi aldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke olduğunu açıkladı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik giyim ve elektronik ürünler sektörüne darbe vurması bekleniyor. Jet yakıtı satışı iddiaları ise yalanlandı.
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde çiftçiler, modern tarım teknikleri ve teknolojileri kullanarak verimliliği artırıyor ve su tasarrufu sağlıyor. Beidou uydu navigasyon sistemi ile kılavuzluk edilen köylüler, plastik film serme, damlama sulama ve tohum ekimi gibi hassas işleri modern makinelerle gerçekleştiriyor. Yeni ekim teknolojisi sayesinde su tasarrufu sağlanarak üretim maliyetleri düşürülüyor. Xinjiang bölgesi, pamuk üretiminde lider konumda olup ulusal toplamın yüzde 90'ından fazlasını karşılıyor.
Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde çalışma yürüten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Utku Yılmaz, tarımsal üretimde sıkça başvurulan yer altı sulamanın kuraklığı artıracağı gerekçesiyle kısıtlama getirilmesi önerisinde bulundu. Yılmaz, yer altı sularının aşırı tüketildiğini ve su kaynaklarının hızla azaldığını vurguladı.
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