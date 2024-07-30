ABD'de Tüketici Güven Endeksi Temmuzda Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Tüketici Güven Endeksi Temmuzda Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda aylık 2,5 puan artışla 100,3'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi, mevcut durum ve beklentiler endekslerine ayrılarak değerlendirildi. Mevcut Durum Endeksi temmuzda 1,7 puan azalışla 133,6'ya gerilerken, Beklentiler Endeksi ise 5,4 puan artışla 78,2'ye yükseldi. Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketicilerin iş gücü piyasasına ilişkin olumlu olmaya devam etmelerine rağmen yüksek fiyatlar ve faiz oranları ile geleceğe dair belirsizlik nedeniyle hala endişe duyduklarını belirtti.

30.07.2024 18:13
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ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda aylık 2,5 puan artışla 100,3'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi temmuzda geçen aya kıyasla 2,5 puan artarak 100,3'e çıktı.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen tüketici güveninin, bu dönemde 99,7 değerini alması öngörülüyordu.

ABD'de Tüketici Güven Endeksi, haziranda 97,8 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi ise temmuzda 1,7 puan azalışla 133,6'ya geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 5,4 puan artışla 78,2'ye yükseldi. Bu dönemde yaşanan iyileşmeye rağmen endeks, genellikle gelecek bir resesyonun sinyalini veren 80 eşiğinin altında kaldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketicilerin, iş gücü piyasasına ilişkin nispeten olumlu olmaya devam etmelerine rağmen yüksek fiyatlar ve faiz oranları ile geleceğe dair belirsizlik nedeniyle hala endişe duyduğunu ve bunların gelecek yıla kadar düzelmeyebilecek şeyler olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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