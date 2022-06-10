Ülkede 1980 resesyonu sırasında kaydedilen dip noktasıyla karşılaştırılabileceğine işaret eden Hsu, tüketici güven endeksinin tüm bileşenlerinin bu ayda düşüş gösterdiğini aktardı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 8,4 puan azalışla 46,8'e gerileyerek Mayıs 1980'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Michigan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › ABD'de tüketici güveni 'en düşük seviyeye' geriledi - Son Dakika

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