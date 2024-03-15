ABD'de Tüketici Güveni Martta Beklentilerin Altında

NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta 76,5 ile beklentilerin altına düştü.
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güveni martta geçen aya kıyasla 0,4 puan azalışla 76,5'e indi.
Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 77,1 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, şubatta 76,9 seviyesinde gerçekleşmişti.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, martta aylık bazda değişim göstermedi ve 79,4 oldu.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 0,6 puan azalışla 74,6'ya düştü.
Kısa vadeli enflasyon beklentisi değişmedi
Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, martta aylık bazda değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de üst üste dördüncü ayda yüzde 2,9 seviyesinde kaldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin ekonominin iyileştiğine ya da kötüleştiğine dair çok az sinyal algıladığını belirterek, pek çok kişinin, kasım ayındaki seçimlerin sonuçlarını beklerken özellikle de uzun vadede, ekonominin gidişatına ilişkin karar vermekten kaçındığını ifade etti.
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