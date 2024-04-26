ABD'de Tüketici Güveni Nisanda Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Tüketici Güveni Nisanda Düştü

ABD\'de Tüketici Güveni Nisanda Düştü

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçümlere göre, ABD'de tüketici güven endeksi nisanda 77,2 olarak revize edildi. Bu, geçen aya kıyasla 2,2 puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Ayrıca, mevcut ekonomik koşullar endeksi 3,5 puan azalarak 79'a geriledi ve tüketici beklentileri endeksi de 1,4 puan düşerek 76'ya indi. Enflasyon beklentileri ise artış gösterdi.

26.04.2024 17:33
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NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda aşağı yönlü revize edilerek 77,2 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin nisan ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla 2,2 puan azalışla 77,2'ye düştü.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken bu aya ait öncü veri, 77,9 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi martta 79,4 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi de nisanda aylık bazda 3,5 puan azalarak 79'a geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 1,4 puan düşerek 76'ya indi.

Enflasyon beklentileri yükseldi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin yatay seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Uzun vadeli iş görünümünün Haziran 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaştığını kaydeden Hsu, kişisel finansa ilişkin görüşlerin yumuşadığını aktardı.

Hsu, tüketicilerin genel olarak yaklaşan seçimlerin sonuçlarına bağlı olarak ekonominin gelecekteki gidişatına ilişkin belirsizliklerini dile getirmeye devam ettiğini ancak küresel jeopolitik faktörlerin tüketicilerin aklında ön planda olduğuna dair bir kanıt olmadığını ifade etti.

Kısa vadeli enflasyon beklentisinin nisanda yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseldiğini bildiren Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de yüzde 2,8'den yüzde 3'e çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de Tüketici Güveni Nisanda Düştü - Son Dakika

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