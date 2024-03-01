ABD'de Tüketici Güveni Şubatta Düştü

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta aşağı yönlü revize edilerek 76,9 oldu.
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin şubat ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla 2,1 puan azalarak 76,9'a düştü.
Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken şubat ayına ait öncü veri 79,6 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi ocakta ise 79 olarak kaydedilmişti.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi de şubatta aylık bazda 2,5 puan azalışla 79,4'e indi.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 1,9 puan azalarak 75,2'ye geriledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin 1978'den bu yana tarihsel ortalamanın 8 puan gerisinde olduğunu belirtti.
Kısa vadeli enflasyon beklentisinin şubatta yüzde 2,9'dan yüzde 3'e yükseldiğine işaret eden Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ise art arda üçüncü ayda yüzde 2,9 seviyesinde kaldığını aktardı.
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