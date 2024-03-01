ABD'de Tüketici Güveni Şubatta Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'de Tüketici Güveni Şubatta Düştü

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan ölçümlere göre, ABD'de tüketici güven endeksi şubatta aşağı yönlü revize edilerek 76,9'a düştü. Mevcut ekonomik koşullar endeksi 79,4'e, tüketici beklentileri endeksi ise 75,2'ye geriledi. Tüketici güveni, tarihsel ortalamanın 8 puan altında seyrediyor.

01.03.2024 19:01  Güncelleme: 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta aşağı yönlü revize edilerek 76,9 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin şubat ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla 2,1 puan azalarak 76,9'a düştü.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken şubat ayına ait öncü veri 79,6 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi ocakta ise 79 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi de şubatta aylık bazda 2,5 puan azalışla 79,4'e indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 1,9 puan azalarak 75,2'ye geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin 1978'den bu yana tarihsel ortalamanın 8 puan gerisinde olduğunu belirtti.

Kısa vadeli enflasyon beklentisinin şubatta yüzde 2,9'dan yüzde 3'e yükseldiğine işaret eden Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin ise art arda üçüncü ayda yüzde 2,9 seviyesinde kaldığını aktardı.

Kaynak: AA

Michigan, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Tüketici Güveni Şubatta Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum'da Su Kurulu Toplantısı Yapıldı
    19:39 Çorum'da Su Kurulu Toplantısı Yapıldı

    Çorum'da su yönetimiyle ilgili güncel konuların değerlendirildiği toplantıda, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve su verimliliği konuları ele alındı. Vali Dağlı, su verimliliği il planlarının hazırlanmasına Çorum'dan başlanmasının önemini vurguladı.

  • Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde orman yollarının yapımı devam ediyor
    19:24 Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde orman yollarının yapımı devam ediyor

    Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2024 yılı programında yer alan orman yollarının yapım işi çalışmaları sürüyor. Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız, Çökeren Orman İşletme Şefliği'ndeki yeni yol faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yıldız, orman yollarının yangınlara müdahale, gençleştirme ve yeni orman oluşturma konularında büyük önem taşıdığını belirtti.

  • CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çatalca ve Üsküdar'da saha çalışmalarına katıldı
    18:54 CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çatalca ve Üsküdar'da saha çalışmalarına katıldı

    CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki İstanbul İl Yönetimi 31 Mart seçimleri kapsamında Çatalca ve Üsküdar’da saha çalışmalarına katıldı. Üsküdar Malatyalılar Derneği’ndeki buluşmada konuşan Çelik, ekonomik kriz nedeniyle yaşanan geçim derdini pazarda yurttaşla yaşadığı bir anekdot örneği ile anlattı: “Yani bazı şeylerde artık siyasetçi bile söyleyecek sözü kalmıyor. Elinde bir torba yok, poşet yok, elleri cebinde geziyor, ‘ne yapıyorsun’ dedim. Dedi ki ‘vallahi gezip tezgahları izliyorum, başka hiçbir şey yapamıyorum' dedi"

  • Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kaybetti, Altın Fiyatları Arttı
    18:41 Borsa İstanbul'da Hisse Senetleri Değer Kaybetti, Altın Fiyatları Arttı

    Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,96 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,49, avro/TL yüzde 0,61, altının gram fiyatı yüzde 2,27 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 2,96 değer kaybederek tamamladı. Altın fiyatları ise yükseliş gösterdi.

  • BIST 100 Endeksi 96,54 Puan Azalarak 9.097,15 Puandan Kapandı
    18:40 BIST 100 Endeksi 96,54 Puan Azalarak 9.097,15 Puandan Kapandı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 9.097,15 puandan tamamladı. Altın ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda 2.060 dolar seviyesinde işlem görüyor.

  • TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi
    18:38 TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi

    TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Saadet Partisi gıda katkı maddeleri, İYİ Parti Bursa'da keşfedilen fay hattı, DEM Parti enflasyon ve CHP 1 Mart 2003 Irak tezkeresi ile ilgili grup önerilerini görüşmüştür. Ancak bu öneriler kabul edilmemiştir.


17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:18 Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı Çok sayıda yaralı var Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
17:16 Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
18:26 Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
17:18 Park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü Park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü
15:59 Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
14:41 2 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı: Keşke aynı yaşta olsak 2 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı: Keşke aynı yaşta olsak
14:34 İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 19:46:38. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Tüketici Güveni Şubatta Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement