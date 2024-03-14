ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de Üretici Fiyat Endeksi Şubatta Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya indi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 220 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 408 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 410 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 873 milyon 359 bin 891,08 lira, işlem miktarı ise 2.537,35 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 879 milyon 617 bin 838,91 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Yapı ve Kredi Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün dünyada stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin tarımsal alanda rekabet gücünü artırmak için çalışacaklarını söyledi. Yumaklı, hayvan hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, veteriner hekimlerin ülke hayvancılığı için önemli bir rol oynadığını vurguladı ve tarımsal Ar-Ge'ye yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, kasa-raf fiyatları, fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarıyla ilgili denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi. Denetimler sonucunda haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmeler Ticaret Bakanlığı'na bildirildi. Ayrıca, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimlerde fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkından dolayı idari para cezaları uygulandı.
Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, hayırsever iş insanı Yaşar Eroğlu tarafından bağışlanan 10 milyon lira, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye dağıtılacak. Eroğlu, bağışın ramazan ayında aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla yapıldığını belirtirken, Vali Fidan da bu anlamlı katkının şehrin dayanışma ve yardımlaşma kültürünü gözler önüne serdiğini ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Şubat ayında 349 konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre %4,2 arttığı görüldü. İpotekli konut satışlarının ise %62,0 azaldığı belirtildi.
Samsun'da Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda, 2023 ve 2024 yıllarında 475 işletmeye fiyat etiketi bulundurmama ve kasa raf fiyatı farkı nedeniyle toplamda 1 milyon 509 bin TL ceza yazıldı. Denetimler, fahiş fiyat artışlarına ve fiyat etiketlerine yönelik şikayetler üzerine gerçekleştiriliyor.
Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelerde genel hijyen, pide yapımında gramaj uygunluğu ve fiyat tarifleriyle ilgili denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların güven içinde alışveriş yapması için zabıta ekipleri, ramazan boyunca denetimlerini sıklaştırarak devam edecek.
Çankırı'da şubat ayında 151 konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 arttığı görüldü. İpotekli konut satışları ise 11 adet olarak açıklandı ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,3 azaldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?