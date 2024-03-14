ABD'de Üretici Fiyat Endeksi Şubatta Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi Şubatta Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

14.03.2024 15:37
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ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Üretici Fiyat Endeksi Şubatta Beklentilerin Üzerinde Arttı - Son Dakika

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