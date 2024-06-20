ABD'de Yeni Konut Başlangıçları ve İnşaat İzinleri Düşüş Kaydetti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Yeni Konut Başlangıçları ve İnşaat İzinleri Düşüş Kaydetti

ABD'de yüksek mortgage faiz oranlarının etkisiyle mayısta yeni konut başlangıçları yüzde 5,5 azaldı. Yapımına başlanan yeni konut sayısı, piyasa beklentilerinin altında kalarak 1 milyon 277 bine düştü. Aynı dönemde inşaat izni sayısı da yüzde 3,8 azalarak 1 milyon 386 bine geriledi.

20.06.2024 16:58
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ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, mayısta yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle yüzde 5,5 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,5 azalışla 1 milyon 277 bine düştü.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 370 bin olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde artış beklentilerinin aksine düşüş kaydeden yapımına başlanan yeni konut sayısı, nisanda aylık yüzde 4,1 artışla 1 milyon 352 bine çıkmıştı.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı mayısta yıllık bazda ise yüzde 19,3 azaldı.

İnşaat izni sayısı yaklaşık 4 yılın en düşük seviyesinde

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da mayısta aylık bazda yüzde 3,8 azalarak 1 milyon 386 bine geriledi.

Piyasa beklentisi, mayıs ayında verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 450 bin olacağı yönündeydi.

Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden inşaat izni sayısı, nisanda aylık yüzde 3 azalışla 1 milyon 440 bin olmuştu.

İnşaat izni sayısı mayısta yıllık bazda ise yüzde 9,5 azaldı.

Kaynak: AA

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