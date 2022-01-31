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ABD'den Myanmar'daki darbenin birinci yılında 7 kişiye ve 2 kuruluşa yaptırım - Son Dakika

ABD'den Myanmar'daki darbenin birinci yılında 7 kişiye ve 2 kuruluşa yaptırım

31.01.2022 19:06
ABD'den Myanmar'daki darbenin birinci yılında 7 kişiye ve 2 kuruluşa yaptırım

ABD yönetimi, Myanmar'daki 1 Şubat 2021 darbesinin ilk yılında 7 kişiyi ve 2 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, Myanmar'daki 1 Şubat 2021 darbesinin ilk yılında 7 kişiyi ve 2 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) askeri darbenin birinci yılında, Myanmar'da rejim yetkilileri ve askeri bağlantılı kişilerin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Söz konusu yaptırım kararının İngiltere ve Kanada ile koordineli alındığı belirtilen açıklamada, Myanmar'da askeri rejimle bağlantılı 7 kişiye ve 2 kuruluşa yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi tutuklanmıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Myanmar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'den Myanmar'daki darbenin birinci yılında 7 kişiye ve 2 kuruluşa yaptırım - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD'den Myanmar'daki darbenin birinci yılında 7 kişiye ve 2 kuruluşa yaptırım - Son Dakika
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