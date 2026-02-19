ABD Dış Ticaret Açığı 901,5 Milyar Dolar

NEW ABD'de dış ticaret açığı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,2 azalarak 901,5 milyar dolara indi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 32,6 artışla 70,3 milyar dolara ulaşırken, temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen dış ticaret açığının, bu dönemde 55,5 milyar dolar seviyesinde olması öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, Kasım 2025'te 53 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

ABD'nin ithalatı geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 3,6 artarak 357,6 milyar dolar oldu ve mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkenin ihracatı ise aynı dönemde bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 287,3 milyar dolara indi.

ABD'nin dış ticaret açığı 2025 yılı genelinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,2 azalarak 901,5 milyar dolara geriledi.

Ülkenin ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artışla 3 trilyon 432,3 milyar dolara, ithalatı yüzde 4,8 yükselerek 4 trilyon 333,8 milyar dolara ulaştı.

Çin'e karşı verilen mal ticaret açığı azaldı

ABD'nin Çin karşısında verdiği mal ticareti açığı geçen yıl yaklaşık yüzde 32 azalışla 202,1 milyar dolara geriledi.

Tayvan karşısında verilen mal ticareti açığı aynı dönemde yüzde 99 artarak 146,8 milyar dolara, Vietnam'a karşı açık ise yüzde 44 yükselerek 178,2 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Avrupa Birliği (218,8 milyar dolar), Meksika (196,9 milyar dolar), İrlanda (114,2 milyar dolar), Almanya (73 milyar dolar), Tayland (71,9 milyar dolar), Japonya (63,9 milyar dolar), Hindistan (58,2 milyar dolar), Güney Kore (56,4 milyar dolar), Kanada (46,4 milyar dolar), İsviçre (34,3 milyar dolar), Malezya (30,8 milyar dolar), İtalya (30,8 milyar dolar), Endonezya (23,7 milyar dolar), Fransa (18,1 milyar dolar), Avusturya (12,2 milyar dolar) ve Güney Afrika (10,1 milyar dolar) yer aldı.

ABD'nin ticaret fazlası verdiği partnerleri ise Hollanda (60,7 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (52,4 milyar dolar), Birleşik Krallık (32,2 milyar dolar), Hong Kong (28,5 milyar dolar) ve Brezilya (14,4 milyar dolar) oldu.