ABD ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 büyüdü - Son Dakika
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ABD ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 büyüdü

30.03.2022 16:10
ABD ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 büyüdü

ABD ekonomisi, geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 6,9'luk büyüme gösterdi.

ABD ekonomisi, geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 6,9'luk büyüme gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021'in ekim-aralık dönemi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,9 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisi aşağı yönlü revize edilirken, beklenti ekonominin 4. çeyrekte yüzde 7,1 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 6,9, şubat ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 7 büyüdüğü kaydedilmişti.

ABD ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3 ve ikinci çeyreğinde yüzde 6,7'lik büyüme gösterirken, büyüme hızı üçüncü çeyrekte yüzde 2,3 ile yavaşlama kaydetmişti.

Ülke ekonomisi, 2021 genelinde ise yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti. ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,4 küçülmüştü.

4. çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda, kişisel tüketim harcamaları ve ihracata yönelik aşağı yönlü revizyonların özel stok yatırımlarındaki aşağı yönlü revizyonla dengelenmesi belirleyici oldu.

Geçen yılın 4. çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 6,3'ten yüzde 6,4'e revize edildi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 5 olarak korundu.

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Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 büyüdü - Son Dakika


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