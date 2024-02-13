ABD Enflasyon Verileriyle New York Borsası Düşüşle Başladı

Ekonomi

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine erken başlama ihtimalini azaltmasıyla güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalışla 38.699,17 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 azalarak 4.967,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,16 kayıpla 15.598,88 puana indi.

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun Fed'in faiz indirimlerine başlamasını geciktirebileceğini belirtti.

Enflasyon verileri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta ise yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.

Ülkede enflasyonun beklentileri aşmasının ardından tahvil faizleri yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puanın üzerinde artarak yüzde 4,26'ya çıktı.

Dolar endeksi söz konusu verinin ardından yüzde 0,69 artışla 104,7 seviyesine yükselirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,5 azalışla 1,071 seviyesine geriledi.

Devam eden bilanço sezonu da yatırımcıların odağındaki yerini korurken, ABD'li içecek devi Coca-Cola'nın hisseleri, şirketin gelirinin geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aşması sonrası yüzde 0,47 arttı.

Burger King ve Popeyes gibi restoran zincirlerinin sahibi Restaurant Brands International'ın hisseleri ise şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir ve karın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.