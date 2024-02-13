ABD Enflasyon Verileriyle New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine erken başlama ihtimalini azaltmasıyla güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalışla 38.699,17 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,07 azalarak 4.967,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,16 kayıpla 15.598,88 puana indi.
ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.
Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Analistler, beklentilerin üzerinde gelen enflasyonun Fed'in faiz indirimlerine başlamasını geciktirebileceğini belirtti.
Enflasyon verileri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta ise yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.
Ülkede enflasyonun beklentileri aşmasının ardından tahvil faizleri yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puanın üzerinde artarak yüzde 4,26'ya çıktı.
Dolar endeksi söz konusu verinin ardından yüzde 0,69 artışla 104,7 seviyesine yükselirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,5 azalışla 1,071 seviyesine geriledi.
Devam eden bilanço sezonu da yatırımcıların odağındaki yerini korurken, ABD'li içecek devi Coca-Cola'nın hisseleri, şirketin gelirinin geçen yılın son çeyreğinde beklentileri aşması sonrası yüzde 0,47 arttı.
Burger King ve Popeyes gibi restoran zincirlerinin sahibi Restaurant Brands International'ın hisseleri ise şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir ve karın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
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Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Özerman'dan geriye, 2022 kasım ayında Haberler.com'dan Gökay Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda "Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar." ifadeleri hafızalarda kaldı.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
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