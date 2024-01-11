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ABD Enflasyon Verisi Avrupa Borsalarını Etkiledi - Son Dakika
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ABD Enflasyon Verisi Avrupa Borsalarını Etkiledi

Avrupa borsaları, ABD'de beklentilerin üzerinde artış gösteren enflasyon verisinin etkisiyle düşüş yaşadı. Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya borsaları değer kaybetti. Avro/dolar paritesi geriledi. ABD'de TÜFE'nin artması, Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri değiştirdi. Avrupa'da ise enflasyon verileri faiz indirimlerinin daha geç başlayacağı endişelerini artırdı.

ABD Enflasyon Verisi Avrupa Borsalarını Etkiledi
11.01.2024 - 20:53,
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Avrupa borsaları, beklentilerin üzerinde artış gösteren ABD enflasyon verisinin ardından günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,77 değer kaybıyla 472,77 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 azalarak 7.387,62 puandan kapandı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,86'lık düşüşle 16.547,03 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,98 değer kaybıyla 7.576,59 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,66'lık düşüşle 30.249,16 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.33 itibarıyla yüzde 0,24 gerileyerek 1,094 seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine martta başlayabileceğine yönelik beklentilerin erken olduğunu belirtirken, Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton Fed'in faiz indirimlerine haziran veya temmuzdan önce başlamasını beklemediklerini ve bu yıl üç kez faiz indirimi yapacağını öngördüklerini dile getirdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Ocak ile biten haftada 202 bine gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa'da son açıklanan enflasyon verileri de faiz indirimlerinin beklenenden daha geç başlayacağına ilişkin endişeleri artırırken, ECB üyesi Isabel Schnabel, henüz faiz indirimi için erken olduğunu kaydederken, bir diğer ECB üyesi Luis de Guindos mevcut faiz oranlarının enflasyonla mücadelede en büyük yardımcıları olduğunu dile getirdi.

İngiltere'de ise yarın kasım ayına ilişkin büyüme rakamları açıklanacak.

Kaynak: AA
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