Ekonomi

ABD Ham Petrol Stokları 6 Milyon Varil Azaldı

21.08.2025 08:24
ABD'nin ticari ham petrol stokları, 6 milyon varil azalarak 420.7 milyon varile düştü.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 6 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon varil azalışla 420 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 200 bin varil artarak 403 milyon 400 bin varil seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azalışla 223 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 9-15 Ağustos haftasında 55 bin varil artışla 13 milyon 382 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 423 bin varil azalışla 6 milyon 497 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 795 bin varil artışla 4 milyon 372 bin varil oldu.

EIA'nın Ağustos 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 410 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

