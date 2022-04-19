ABD Hazine Bakanı, küresel gıda güvensizliğinin kötüleşmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Hazine Bakanı, küresel gıda güvensizliğinin kötüleşmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu

19.04.2022 18:21
ABD Hazine Bakanı, küresel gıda güvensizliğinin kötüleşmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, artan küresel gıda güvensizliği ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın halihazırda "vahim" olan durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, artan küresel gıda güvensizliği ile karşı karşıya olunduğunu belirterek, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın halihazırda "vahim" olan durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından, Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Başkanı Gilbert Houngbo'nun katılımıyla gıda güvensizliğine ilişkin bir video konferans etkinliği düzenlendi.

Yellen, burada yaptığı konuşmada, artan küresel gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Bu tehdidin gelirlerinin çok büyük bir kısmını gıdaya harcayan aileleri etkilediğini vurgulayan Yellen, küresel gıda sisteminin birbirine bağlı olmasının her kıtada yaşayan insanların etkilenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Yellen, savaştan önce bile 800 milyondan fazla insanın kronik gıda güvensizliği yaşadığını, bunun dünya nüfusunun yüzde 10'una denk geldiğini kaydetti.

Yetersiz beslenme ve gıda güvensizliğinin, ekonomik refah, sosyal ve politik istikrar üzerinde ciddi etkilere sahip olduğunu anlatan Yellen, "Savaş zaten vahim olan durumu daha da kötüleştirdi. Fiyat ve arz şokları şimdiden gerçekleşiyor, küresel enflasyonist baskıları artırıyor, dış dengeler için riskler yaratıyor ve salgından toparlanmaya zarar veriyor." dedi.

Yellen, Rusya'nın eylemlerinin bu durumda sorumlu olduğunun altını çizerek, ABD'nin savaşın etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak için ortakları ve müttefikleriyle çalıştığını dile getirdi.

Erken tahminlerin yalnızca yüksek gıda fiyatları nedeniyle Sahra Altı Afrika'da en az 10 milyon insanın daha yoksulluğa itilebileceğini gösterdiğine işaret eden Yellen, ülkelerin fiyatları daha da artırabilecek ihracat kısıtlamalarından kaçınmaları gerektiğini ve kırılgan nüfuslar ile küçük çiftçileri desteklemek için harekete geçmeleri gerektiğini ifade etti.

Yellen, uzun vadeli dayanıklılığı güçlendirmenin de kritik olduğunun altını çizerek, uluslararası finans kuruluşlarını küresel gübre kıtlığını azaltmaya ve gıda ile kritik ürünler için tedarik zinciri kesintilerini yumuşatmaya yardımcı olmaya çağırdı.

Hazine Bakanı Yellen, yerli gıda üretimini artırmak için tarımsal kapasite ve dayanıklılık yatırımlarının artırılabileceğini sözlerine ekledi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının küresel gıda ve beslenme güvenliğine yönelik büyük tehditleri tetiklediğini aktardı.

Yüksek enerji ve gübre fiyatları nedeniyle gelecek hasatların azalabileceğine dikkati çeken Malpass, krizin derinleştiğini gördüklerini ifade etti.

???????IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise gıda krizinin toplumsal huzursuzluğa neden olabileceği konusunda uyardı.

YORUMLAR
500
Video: Türk Analist: Abd, NATO'yu Kendi Amaçları İçin Kullanmayı Planlıyor Video: Türk Analist: Abd, NATO'yu Kendi Amaçları İçin Kullanmayı Planlıyor ABD Savunma Bakanlığı: Donbass'ta 76 Rus taburu bulunuyor ABD Savunma Bakanlığı: Donbass'ta 76 Rus taburu bulunuyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Janet Yellen, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı, küresel gıda güvensizliğinin kötüleşmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 18:40:20. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanı, küresel gıda güvensizliğinin kötüleşmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement