ABD Hazine Bakanı: "Rusya'ya gerekirse daha fazla finansal baskı uygulamaya hazırız" - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanı: "Rusya'ya gerekirse daha fazla finansal baskı uygulamaya hazırız"

02.03.2022 02:38
ABD Hazine Bakanı: "Rusya'ya gerekirse daha fazla finansal baskı uygulamaya hazırız"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından alınan ekonomik önlemlerin, Rusya ekonomisi üzerinde zayıflatıcı bir etkisi olmasının beklendiğini, ülkeye yönelik gerekirse daha fazla finansal baskı uygulamaya hazır olunduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından alınan ekonomik önlemlerin, Rusya ekonomisi üzerinde zayıflatıcı bir etkisi olmasının beklendiğini, ülkeye yönelik gerekirse daha fazla finansal baskı uygulamaya hazır olunduğunu ifade etti.

Yellen Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın "Ukrayna'yı yasa dışı, acımasız işgalini" kınadığını belirten Yellen, Ukrayna'ya yönelik uluslararası desteği harekete geçirmek için müttefiklerle yakın çalıştıklarını kaydetti.

Yellen, ABD'nin müttefikleriyle Rusya'ya benzeri görülmemiş ekonomik baskı önlemleri uyguladığını belirterek "Bu çabaların Rusya ekonomisi üzerinde zayıflatıcı bir etkisi olmasını ve Rus hükümetinin işgalini finanse etme kabiliyetini engellemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Müttefiklerle koordine olarak Rus finans kurumlarının SWIFT'ten çıkarılmasını desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Yellen, Rus seçkinlerinin mallarını dondurmak ve el koymak için Adalet Bakanlıklarıyla birlikte uluslararası bir görev gücü toplayacaklarını aktardı.

Yellen, G7 ortakları ve diğerleriyle yakın iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini belirterek "Gerekirse daha fazla finansal baskı uygulamaya hazırız." dedi.

Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin Rusya'yı "yasa dışı" eylemlerinden sorumlu tutma taahhüdünde kararlı olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Janet Yellen, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı: 'Rusya'ya gerekirse daha fazla finansal baskı uygulamaya hazırız' - Son Dakika


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