ABD Hazine Bakanı Yellen, bir numaralı ekonomik sorunlarının enflasyon olduğunu söyledi - Son Dakika

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun yönetimin ve milletin karşı karşıya olduğu bir numaralı ekonomik sorun olduğunu ifade etti.

Yellen, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde düzenlenen oturumda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Yellen, "Bunun yönetimin ve milletin karşı karşıya olduğu bir numaralı ekonomik sorun olduğuna dair başkanın değerlendirmesine katılıyorum." dedi.

Yellen, fiyat artışlarının birçok kırılgan hane halkı üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olduğuna işaret ederek enflasyonla mücadeleye odaklandıklarını belirtti.

"Fed resesyona neden olmadan enflasyonu düşürebilir"

ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarı ve maksimum istihdamı sağlamada önemli bir rol oynadığını yineleyen Yellen, enflasyonla mücadelenin Fed'in sorumluluğunda olduğunu, Fed'in bağımsızlığını desteklediklerini ve bankanın uygun kararları verdiğini aktardı.

Yellen, "Fed enflasyonu aşağı çekmek için kritik bir role sahip. Bunu yapmak için para politikasını sıkılaştırma konusunda kendi bağımsız yargılarını kullanma sürecindeler." dedi.

Yönetim olarak da tedarik zinciri sorunlarını ve enflasyona katkıda bulunan diğer faktörleri ele almak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yellen, enflasyonla mücadele için çok çeşitli adımlar attıklarını anlattı.

Yellen, ABD'nin iş gücü piyasası ile bankacılık sektörünün güçlü, hane halkı bilançolarının iyi durumda ve borçlanma maliyetlerinin düşük olduğuna dikkati çekerek "Tüm bunlar, Fed'in resesyona neden olmadan enflasyonu düşürme yolunun olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Terra'ın düşüşü sabitkoinlerin risklerini gösterdi

Komite üyelerinin dijital varlıklara ilişkin sorularını da yanıtlayan Yellen, sabitkoinlerin finansal istikrara yönelik risklerini inceleyen bir rapor üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Yellen, ödeme sistemini daha hızlı ve verimli hale getirmeye yönelik potansiyel olduğunu ancak risklere karşı düzenleyici bir çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Sabitkoin Terra'nın düşüşüne işaret eden Yellen, "Bu hafta, son birkaç gün içinde, riskleri gerçek yaşamda gördük." dedi.

Yellen, sabitkoinlerin risklerinin henüz sistemik tehdit ölçeğinde olmadığını belirterek "Bunu bu ölçekte finansal istikrar için gerçek bir tehdit olarak nitelendirmezdim ancak çok hızlı büyüyorlar ve yüzyıllardır banka kaçışlarıyla bağlantılı bildiğimiz türde riskler sunuyorlar." diye konuştu.

Janet Yellen, Merkez Bankası Dijital Para Biriminin (CBDC) sabitkoinlerin yaygınlaşmasını azaltabileceğini dile getirdi.

Yatırımcılar, yüksek enflasyonun yarattığı elverişsiz ortam nedeniyle riskli varlıklardan kaçarken kripto para piyasasında kan kaybı başladı.

Sabitkoinler kripto para piyasasının önemli bir parçası olarak öne çıkarken 4'üncü en büyük sabitkoin Terra'da yaşanan düşüş sabitkoinlere ilişkin endişeleri artırdı.

İlişkili tokenler UST ve LUNA, 7 Mayıs'tan bu yana sert düşüş gösterdi. LUNA, birkaç gün içinde 80 dolardan sıfıra yaklaşırken UST bir doların altına geriledi.