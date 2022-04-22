ABD Hazine Bakanı Yellen: "Çin ile ilgili ticaret stratejimizi dikkatle yeniden inceliyoruz" - Son Dakika

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için Trump dönemi tarifelerinin düşürülmesinin "düşünmeye değer" olduğunu belirterek, "Çin ile ilgili ticaret stratejimizi dikkatle yeniden inceliyoruz." dedi.

Yellen, Bloomberg kanalına verdiği röportajda, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon konusunda endişeli olduğunu belirten Yellen, Fed'in bunu kontrol altına almak için parasal desteği kaldıracağını ve "yumuşak bir iniş" elde etmek için çalışacağını söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulamaya konulan ticaret tarifelerinin kaldırılması halinde enflasyonun yaklaşık 1,3 puan azalacağını öngören Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsünün (PIIE) çalışmasının sorulması üzerine Yellen, enflasyonu düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak istediklerini vurguladı.

Yellen, "Çin ile ilgili ticaret stratejimizi dikkatle yeniden inceliyoruz. Bence düşünmeye değer. Enflasyonu ele almak için elimizden geleni yapmak istiyoruz ve bazı arzu edilen etkiler olacaktır. Baktığımız bir şey." dedi.

"Bir süre daha yüksek enflasyona katlanmak zorunda kalacağız"

Hazine Bakanı Yellen, CNBC'ye verdiği röportajda ise ABD ekonomisinin son derece dirençli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Enflasyonun zirve yapmış olabileceğini belirten Yellen, " Ukrayna'ya yönelik haksız saldırının yarattığı şokların enflasyonist baskıları uzatacağını düşünüyorum. Görünüm belirsiz. Bildiğiniz gibi Fed enflasyonu aşağı çekmek için adımlar atıyor ama sanırım bir süre daha yüksek enflasyona katlanmak zorunda kalacağız." diye konuştu.

ABD'de enflasyon martta yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.