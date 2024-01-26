 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon Kontrol Altında

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun kontrol altına alındığını ve Amerikalıların da kendisiyle aynı fikirde olduğunu düşündüğünü ifade etti. Yellen, ABD ekonomisinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ekonominin büyümeye devam ettiğini ve pandemi öncesine göre daha fazla mal ve hizmet üretildiğini belirtti. Ayrıca, enflasyonun düştüğünü ve tüketici güveninin arttığını vurgulayan Yellen, iş gücü piyasasının da sağlıklı olduğunu söyledi. Yellen ayrıca, ülkenin borç yükünün yönetilebilir düzeyde olduğunu ifade ederek, Biden yönetiminin ekonomi politikalarını anlattı ve eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin vergi politikalarını eleştirdi.

ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon Kontrol Altında
26.01.2024 - 00:09,
Abone Ol

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun kontrol altına alındığını ve Amerikalıların da kendisiyle aynı fikirde olduğunu düşündüğünü ifade etti. ?

Yellen, Chicago Ekonomi Kulübü'nde ABD ekonomisinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl resesyonun kaçınılmaz olduğu yönündeki tahminlere rağmen ABD Başkanı Joe Biden ve kendisinin bu yönde düşünmediğini belirten Yellen, "Ekonomi, Amerikalı işçiler ve Başkan Biden'ın ekonomik stratejisinin etkisiyle küçülmek yerine büyümeye devam etti." dedi.

Yellen, ülke ekonomisinin pandemi öncesine göre çok daha fazla mal ve hizmet ürettiğini kaydederek, bugün açıklanan verilerin 2023'te güçlü ekonomik büyümeyi gösterdiğini aktardı.

Enflasyonun önemli oranda düştüğüne işaret eden Yellen, tüketici güveninin ise geçen yıl kasım ayından bu yana yüzde 29 arttığını ve şu an 2021'den bu yana en yüksek seviyesinde olduğunu dile getirdi. Yellen, iş gücü piyasasının da "sağlıklı" olduğunu belirterek, işsizlik oranının tarihi düşük seviyelere yakın olduğunu anımsattı.

Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin en düşük seviyesine yakın olduğunu aktaran Yellen, "Bence Amerikalılar enflasyonun kontrol altında olduğuna inanıyor." dedi. Yellen, enflasyonun iyi bir şekilde kontrol altına alındığını düşündüğünü de vurguladı.

Ücret artışlarının da artık enflasyondan daha hızlı olduğunu belirten Yellen, enflasyonun düşük kalması halinde insanların ekonomiye güvenlerini yeniden kazanmaya başlayacaklarını düşündüğünü anlattı.

Yellen, ülkenin borç yükünün maliyetinin ise yönetilebilir düzeyde olduğunu kaydederek, "Faiz oranları daha uzun süre yüksek kalırsa ve yaşlanan nüfus nedeniyle, açıklarımızın azalmasını ve yönetilebilir seviyelerde kalmasını sağlayacak adımları atmamız gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmasında Biden yönetiminin ekonomi politikalarını da anlatan Yellen, vergi politikaları konusunda eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimini eleştirdi.

Yellen, Trump dönemine ait Vergi İndirimleri ve İstihdam Yasası'nın şirketler için vergi indirimlerine öncelik verdiğini, en çok kazananlara orantısız bir şekilde fayda sağladığını ve şirketleri işleri ile karlarını yurt dışına kaydırmaya teşvik eden bozuk uluslararası vergi sistemini düzeltmediğini savundu. ABD Hazine Bakanı Yellen, söz konusu yasanın bütçe açığını 2 trilyon dolar artırdığını, yatırımları teşvik etmeye yönelik ise çok az fayda sağladığını dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Janet Yellen, Chicago, Ekonomi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon Kontrol Altında - Son Dakika


00:15
İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünde Dilber'in dansı büyük ilgi gördü İnci Taneleri dizisinin ilk bölümünde Dilber'in dansı büyük ilgi gördü
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49
RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi

Son Dakika
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münüh'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
20:12 TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasında "Kürdistan" tartışması
20:03 1400 kişiye mezar olan binayı yapan müteahhitten skandal savunma: Adına yakışır şekilde çok büyük bir deprem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:21:53. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement