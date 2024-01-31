ABD Hazine Bakanlığı, 121 milyar dolarlık tahvil satışı yapacak

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 121 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, 6 Şubat'ta 54 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 7 Şubat'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 8 Şubat'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.
Toplam 121 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 15,9 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.
Açıklamada, Ağustos 2023'ten bu yana tahvil ihracının boyutunun önemli ölçüde artırıldığı belirtilerek, gelecek yıla kadar daha fazla artışa gerek duyulmamasının beklendiğine vurgu yapıldı.
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