 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Hazine Bakanlığı, 121 milyar dolarlık tahvil satışı yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD Hazine Bakanlığı, 121 milyar dolarlık tahvil satışı yapacak

ABD Hazine Bakanlığı, 121 milyar dolarlık tahvil satışı yapacak

ABD Hazine Bakanlığı, gelecek hafta 3, 10 ve 30 yıl vadeli toplam 121 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştireceğini duyurdu. İhaleler sonucunda yaklaşık 15,9 milyar dolarlık yeni nakit yaratılması bekleniyor. Tahvil ihracının boyutunun artırılmasıyla gelecek yıla kadar daha fazla artışa ihtiyaç duyulmayacağı belirtildi.

31.01.2024 17:25
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 121 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 6 Şubat'ta 54 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 7 Şubat'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 8 Şubat'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 121 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 15,9 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ağustos 2023'ten bu yana tahvil ihracının boyutunun önemli ölçüde artırıldığı belirtilerek, gelecek yıla kadar daha fazla artışa gerek duyulmamasının beklendiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanlığı, 121 milyar dolarlık tahvil satışı yapacak - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 18:41:52. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanlığı, 121 milyar dolarlık tahvil satışı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement