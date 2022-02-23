ABD Hazine Bakanlığından 2 Rus bankasına "Ukrayna" yaptırımı - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanlığından 2 Rus bankasına "Ukrayna" yaptırımı

23.02.2022 01:48
ABD Hazine Bakanlığından 2 Rus bankasına "Ukrayna" yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 2 Rus bankası ve 42 iştiraki ile 5 kişi için yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 2 Rus bankası ve 42 iştiraki ile 5 kişi için yaptırım kararı aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki eylemlerine yanıt olarak ekonomik yaptırımlar uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, 2 Rus bankası Vnesheconombank (VEB) ve Promsvyazbank (PSB) ile 42 iştirakinin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Rusya'nın 2 büyük finansal kuruluşuna yönelik yaptırımların ülkenin komşularına karşı "saldırganlığını" finanse etme kabiliyetini hedeflediği belirtilen açıklamada, bu kurumların toplamda 80 milyar dolardan fazla varlığa sahip olduğu ve Rus savunma sektörü ile ekonomik kalkınmasını finanse ettiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararıyla bu kuruluşların ABD'deki varlıklarının dondurulacağı, ABD'li bireyler ve işletmelerle herhangi bir işlem yapmalarının yasaklanacağı, kuruluşların küresel finansal sistemden çıkarılacağı ve ABD dolarına erişimlerinin engelleneceği ifade edildi.

Rusya'nın finansmana erişimine engel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki 5 kişinin de yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, bu isimler arasında Federal Güvenlik Servisi Direktörü ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Denis Aleksandrovich Bortnikov ile oğlu Aleksandr Vasilievich Bortnikov, PSB Üst Yöneticisi Petr Mikhailovich Fradkov ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Yardımcısı Sergei Vladilenovich Kiriyenko ile oğlu Sergei Vladilenovich Kiriyenko'nun yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın kamu borcuyla ilgili işlemler üzerindeki kısıtlamaların da artırıldığı vurgulanarak, bu kısıtlamaların Rus hükümetinin finansman sağlamasını önemli ölçüde engelleyeceği ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli olarak alınan kararlar, Kremlin'in finansal ağını ve Ukrayna ile dünyada istikrarı bozucu faaliyetleri finanse etme kabiliyetini bozma sürecini başlatıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın eylemlerini izlemeye devam ettiklerini belirten Yellen, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD'nin hızla Rusya ekonomisi üzerinde ciddi ve kalıcı etkisi olacak geniş kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulayacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanlığından 2 Rus bankasına 'Ukrayna' yaptırımı - Son Dakika


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