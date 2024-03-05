ABD Hizmet Sektörü PMI, Piyasa Beklentilerinin Altında Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Hizmet Sektörü PMI, Piyasa Beklentilerinin Altında Gerçekleşti

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık bazda 0,8 puan azalışla 52,6'ya gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Hizmet sektöründeki büyüme yavaşlarken, üretim endeksi artış gösterdi ve istihdam endeksi geriledi. S&P Global verilerine göre ise hizmet sektörü PMI 52,3'e geriledi ve bileşik PMI 52,5'e yükseldi.

05.03.2024 18:47
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ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık bazda 0,8 puan azalışla 52,6'ya gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, şubat ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi şubatta önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak 52,6'ya indi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 53 değerini alacağı yönündeydi.

Hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret eden endeks, ocakta 53,4 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, şubatta aylık bazda 1,4 puan artarak 57,2 yükselirken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,1 puan artışla 56,1'e çıktı. İstihdam endeksi ise bu dönemde 2,5 puan azalarak 48'e geriledi.

Bu dönemde hizmet sektörünün 14 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 3 sektörde düşüş kaydedildi. Sanat, eğlence ve dinlenme, madencilik ile gayrimenkul, kiralama ve leasing düşüş kaydedilen sektörler oldu.

Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Öte yandan, S&P Global şubat ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi şubatta bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 52,3'e geriledi.

Öncü veri 51,3 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, ocakta 52,5 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da şubatta bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla 52,5'e yükseldi.

Öncü veri 51,4 olarak açıklanmıştı. Bu dönemde Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan bileşik PMI ocakta 52 olmuştu.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hizmet Sektörü PMI, Piyasa Beklentilerinin Altında Gerçekleşti - Son Dakika

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