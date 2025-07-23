ABD İkinci El Konut Satışları D düştü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD İkinci El Konut Satışları D düştü

23.07.2025 17:57
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Haziranda ikinci el konut satışları yüzde 2,7 azalarak 3,93 milyona geriledi. Piyasa beklentisi 4 milyondu.

NEW ABD'de ikinci el konut satışları, haziranda yüzde 2,7 azalarak piyasa beklentilerinin altına düştü.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), haziran ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak haziranda aylık bazda yüzde 2,7 azalışla 3,93 milyona geriledi.

Geçen yıl eylül ayından bu yana en düşük seviyesine inen ikinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, 4 milyon olması yönündeydi. İkinci el konut satışları, mayısta yüzde 1 artarak 4,04 milyon olarak kaydedilmişti.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, haziranda yıllık bazda yüzde 2 yükselerek 435 bin 300 dolar oldu ve tüm zamanların en yüksek haziran ayı seviyesini gördü.

Böylece ülkede medyan konut fiyatı, art arda 24'üncü ayda yıllık bazda artışını sürdürdü.

"Arz yetersizliği rekor fiyatlara yol açtı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, birkaç yıldır süren arz yetersizliğinin konut fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına neden olduğunu vurguladı.

Konut inşaatının, nüfus artışının gerisinde kalmaya devam ettiğini kaydeden Yun, "Bu durum, ilk kez konut satın alanların pazara girmesini engelliyor. Bazı pazarlarda şu anda geçici bir arz fazlası görülse de önümüzdeki yıllarda ilk kez konut satın alanların payını artırmak için daha fazla arz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yun, yüksek mortgage faiz oranlarının da konut satışlarının düşük seviyelerde kalmasına yol açtığını belirtti.

Konut piyasasına katılımın artmasının iş gücünün hareketliliğini artıracağını ve ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini vurgulayan Yun, "Bu yılın ikinci yarısında mortgage oranları düşerse, güçlü gelir artışı, sağlıklı stoklar ve rekor düzeyde yüksek istihdam sayıları nedeniyle ülke genelinde konut satışlarının artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İkinci El Konut Satışları D düştü - Son Dakika

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