ABD İmalat PMI Endeksi Ekim'de D düştü

Ekonomi

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 46,5 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, ekim ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI verisi, ekimde bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalışla 46,5 değerine inerken, Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

İmalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 47,6 değerini alacağı yönündeydi.

Üretim endeksi, ekimde aylık 3,6 puan azalışla 46,2'ye gerilerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1 puan yükselerek 47,1'e ve istihdam endeksi 0,5 puan artarak 44,4'e ulaştı.

Bu dönemde imalat sanayisinin 5 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 11 sektörde daralma yaşandı.

Giyim, deri ve ilgili ürünler; gıda, içecek ve tütün ürünleri; petrol ve kömür ürünleri; bilgisayar ve elektronik ürünleri ile çeşitli üretim sektörlerinde büyüme kaydedildi. Daralma yaşanan sektörler ise tekstil fabrikaları; baskı ve ilgili destek faaliyetleri; taşıma ekipmanları; kimyasal ürünler; elektrikli ekipman, aletler ve bileşenler; makineler; birincil metaller; metalik olmayan mineral ürünleri; plastik ve kauçuk ürünleri; üretilmiş metal ürünleri ile kağıt ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de ekim ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi ekimde 48,5 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Geçen aya dair öncü verilerde 47,8 olarak açıklanan endeks, eylülde 47,3 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.