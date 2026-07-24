ABD İmalat PMI Temmuz'da Düşüşte - Son Dakika
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ABD İmalat PMI Temmuz'da Düşüşte

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ABD'de imalat PMI, temmuzda 53,8 ile 4 ayın en düşük seviyesine indi, piyasa beklentilerini aştı.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 53,8 değerini alarak 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin temmuz ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI temmuzda aylık bazda 0,1 puan azalarak 53,8 seviyesine indi.

Piyasa beklentileri endeksin 54,4 değerini alması yönündeydi. Bu dönemde 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, haziranda 53,9 değerini almıştı.

Hizmet sektörü PMI 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise temmuzda aylık bazda 2,4 puan artışla 53,6'ya yükseldi.

Piyasa beklentilerini aşan endeksin 51,3 değerini alması öngörülüyordu. Söz konusu dönemde 8 ayın en yüksek seviyesini gören endeks, haziranda 51,2 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da temmuzda aylık bazda 1,7 puan artarak 53,6'ya çıktı.

Bu dönemde 8 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, haziranda 51,9 olmuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası ve ABD'nin 250. yıl dönümü hizmet harcamalarını destekledi

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, temmuz ayında özellikle konaklama ve ilgili hizmet harcamalarının 2026 FIFA Dünya Kupası ve ABD'nin 250. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle desteklendiğini belirtti.

Önceki aylarda görülen stok biriktirme eğiliminin zayıflamaya başladığını gösteren işaretlerle birlikte imalat sektöründeki büyümenin yavaşlamasının ise endişe verici olduğunu vurgulayan Williamson, ancak bunun beklenmedik bir gelişme olmadığını kaydetti.

Williamson, temmuz ayında tedarik zinciri gecikmelerinde belirgin bir artış ve buna eşlik eden fiyat baskılarında yeniden yükseliş görüldüğünü belirterek, bu durumun büyümeyi sınırladığını ve talebi zayıflattığını ifade etti.

Son günlerde Orta Doğu'daki gelişmelerin tedarik zincirleri ve fiyatlara ilişkin endişeleri daha da artırdığına dikkati çeken Williamson, bunun ekonominin kısa vadeli görünümüne ilişkin aşağı yönlü riskleri yükselttiğini aktardı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Etkinlikler, Ekonomi, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İmalat PMI Temmuz'da Düşüşte - Son Dakika

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