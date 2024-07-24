ABD İmalat Sanayi PMI Temmuzda Beklentilerin Altında Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD İmalat Sanayi PMI Temmuzda Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık 2,1 puan azalarak 49,5 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İmalat sektöründe daralma yaşanırken, hizmet sektörü PMI ise beklentileri aşarak artış gösterdi. Bileşik PMI ise hafif bir yükseliş kaydetti.

24.07.2024 17:19
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ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda aylık 2,1 puan azalarak 49,5 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin temmuz ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI temmuzda geçen aya kıyasla 2,1 puan azalarak 49,5'e geriledi

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin 51,7 değerini alması öngörülüyordu. 7 ayın en düşük değerine inen imalat sanayi PMI, haziranda 51,6 değerini almıştı.

Hizmet sektörü verisi beklentileri aştı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise temmuzda geçen aya göre 0,7 puan artarak 56'ya yükseldi.

Bu dönemde 28 ayın en yüksek seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerini aşan endeksin 54,7 değerini alması tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki genişlemenin sürdüğünü gösteren endeks, haziranda 55,3 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da temmuzda aylık bazda 0,2 puan artarak 55'e çıktı.

Söz konusu dönemde 27 ayın en yüksek seviyesini kaydeden endeks, haziranda 54,8 olmuştu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

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