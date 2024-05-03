ABD İstihdam Verileri Fed\'in Faiz İndirimlerine Umut Verdi

ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden veriler sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair umutlar canlanırken varlık fiyatlarında oynaklık arttı.
Ülkede bugün açıklanan istihdam raporu, iş gücü piyasasında bir miktar soğuma yaşandığını ortaya koydu.
ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.
Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.
Analistler, beklenenden zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayabileceğine dair umutları canlandırdığını belirtti.
Tahvil faizleri düştü
ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.
Dolar endeksi söz konusu verilerin ardından yaklaşık yüzde 0,50 azalışla 104,67 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,55 artışla 1,079 seviyesine tırmandı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 9 baz puan azalışla yüzde 4,49'a gerilerken, 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,78'e indi.
New York borsasında ise Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri güne yükselişle başladı.
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