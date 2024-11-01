ABD İstihdam Verileri Piyasaları Sarstı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD İstihdam Verileri Piyasaları Sarstı

ABD'de istihdam artışının beklentilerin altında kalması, faiz indirim beklentilerini artırdı.

01.11.2024 17:46
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NEW ABD'de istihdam artışının tahminlerin altında gelmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimine devam edeceği beklentisi güçlenirken, piyasalarda oynaklık arttı.

Ülkede bugün açıklanan istihdam raporu, ABD'de kasırganın olduğu ve işçi grevlerinin yaşandığı ekim ayında yaklaşık 4 yılın en düşük istihdam artışının kaydedildiğini ortaya koydu.

ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 12 bin kişi ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Analistler, veriler sonrası Fed'in para politikasını gevşetmeye devam edeceği yönündeki beklentilerin güçlendiğini belirtti.

Güçlü kasırgalar ve büyük işçi grevinin, ekim ayında tarım dışı istihdamda zayıf artışa neden olduğunu ifade eden analistler, ağustos ve eylül ayına dair verilerde yapılan aşağı yönlü revizyonların iş gücü piyasasının yumuşadığına ilişkin görüşleri desteklediğini kaydetti.

Analistler, veriler sonrası ABD'de tahvil faizlerinin bir miktar düştüğüne işaret ederek, buna karşın gelecek hafta yapılacak seçimlere dair belirsizliğin tahvil faizlerindeki geri çekilmeyi sınırladığını belirtti.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,22'ye kadar gerilerken, daha sonra yüzde 4,26 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi de 103,7'nin altına indi.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan düşürme olasılığı yüzde 95'ten yüzde 99'a çıktı.

New York borsası da haftanın son işlem gününe kazançla başladı.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD İstihdam Verileri Piyasaları Sarstı - Son Dakika

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