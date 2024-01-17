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ABD İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Beklentilerin Üzerinde Düştü - Son Dakika
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ABD İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Beklentilerin Üzerinde Düştü

ABD'de ithalat fiyat endeksi geçen yıl aralıkta değişim göstermezken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,9 ile beklenenden fazla düşüş kaydetti. İthalat fiyat endeksi bir önceki aya kıyasla değişim göstermezken, ihracat fiyat endeksi üçüncü aya taşıdığı düşüşle yüzde 0,9 azaldı. İhracat fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,2 geriledi.

ABD İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Beklentilerin Üzerinde Düştü
17.01.2024 - 17:02,
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ABD'de ithalat fiyat endeksi geçen yıl aralıkta değişim göstermezken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,9 ile beklenenden fazla düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2023'e ait ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi.

İthalat fiyat endeksine ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde geçen yılın kasım ayında olduğu gibi yüzde 0,5 azalması yönündeydi.

Endeks, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azaldı.

İhracat fiyat endeksi düşüşünü üçüncü aya taşıdı

İhracat fiyat endeksi de geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,9 düştü.

Düşüşünü üçüncü aya taşıyan ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,6 düşmesi bekleniyordu. Endeks, geçen yıl kasımda da yüzde 0,9'luk azalış kaydetmişti.

İhracat fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 3,2 geriledi.

Kaynak: AA
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