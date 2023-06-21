ABD'de laboratuvarda üretilen tavuk eti satışa sunuluyor - Son Dakika
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ABD'de laboratuvarda üretilen tavuk eti satışa sunuluyor

21.06.2023 22:36

ABD'de, ilk kez laboratuvarda üretilen tavuk etinin satışını onay verildi. İlk olarak Washington'da bir restoranda satışa sunulacak.

ABD Tarım Bakanlığı, ilk kez laboratuvarda hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin satışını onayladı. Upside Foods ve Good Meat şirketleri, laboratuvarda yetiştirilen etleri satmak için ABD Tarım Bakanlığının nihai onayını aldıklarını duyurdu.

HAYVAN HÜCRELERİNDEN ÜRETİLİYOR

Good Meat'den yapılan açıklamada, söz konusu onayın, doğrudan hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin artık Amerikalı tüketicilere satılabileceği anlamına geldiği belirtildi.

Daha önce ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) söz konusu etin yenmesinin güvenli olduğunu kabul ettiği anımsatılan açıklamada, Good Meat'in 2020 ve 2021'de de Singapur'da laboratuvarda üretilen tavuk eti için çok sayıda düzenleyicinin onayını aldığı kaydedildi.

RESTORANDA SATIŞA SUNULACAK

Açıklamada, Good Meat'in yetiştirdiği ilk tavuk etinin şef ve restoran işletmecisi José Andrés tarafından ABD'nin başkenti Washington'da bir restoranda satışa sunulacağı aktarıldı. Upside Foods'dan yapılan açıklamada da şirketin ürettiği tavuk etinin Michelin yıldızlı şef Dominique Crenn'e ait San Francisco'daki Bar Crenn'de piyasaya sürüleceği bildirildi.

ABD İKİNCİ ÜLKE OLDU

Böylece ABD, Singapur'un ardından hücreden üretilen etin satışına izin veren ikinci ülke oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • mert çelik: kendılerı yesın işte Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Mert kursun : evet yakın zamanda dünya genelinde dogal nufus kaybı yaşanmazsa artık tavugu keçi koyunu neslii tükenen hayvanlara ekleyebiliriz Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de laboratuvarda üretilen tavuk eti satışa sunuluyor - Son Dakika


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