ABD'li bankaların ikinci çeyrek karlarında düşüş

ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ve Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş kaydetti.

Bank of America ve Goldman Sachs, nisan-haziran dönemine ait bilançolarını açıkladı.

Buna göre, Bank of America'nın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 azalarak 6,2 milyar dolara geriledi. Banka, 2021'in ikinci çeyreğinde 9,2 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 0,73 dolara indi. Bankanın hisse başına karı, 2021'in aynı döneminde 1,03 dolar seviyesindeydi.

Bank of America'nın 2022'in ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 22,7 milyar dolar oldu. Banka, 2021'in aynı döneminde 21,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Goldman Sachs'ın karında yüzde 47'lik düşüş

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 azalarak 2,9 milyar dolara düştü. Goldman Sachs, 2021'in ikinci çeyreğinde 5,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun geçen yılın ikinci çeyreğinde 15,02 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 7,73 dolara geriledi.

Bankanın ikinci çeyrekteki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalışla 11,9 milyar dolara indi. Geçen yılın nisan-haziran döneminde Goldman Sachs'ın geliri 15,4 milyar dolar olmuştu.

ABD'nin diğer önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo da geçen hafta ikinci çeyrek karlarında düşüş kaydedildiğini açıklamıştı.