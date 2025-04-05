Milyarderler para kaybetti ama aralarında biri servetine servet kattı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergisi tarifeleri piyasalarda deprem etkisine neden oldu. Dünya çapında borsaların düşmesi nedeniyle milyonlarca yatırımcı para kaybetti. Para kaybedenler arasında dünyanın en zenginleri listesinde başı çeken ABD'li milyarderler de var. Ancak servetlerin adeta eridiği bu ortamda ABD'li milyarder Warren Buffett para kaybetmek şöyle dursun yılbaşından bu yana servetine servet kattı.
Bloomberg, Milyarderler Endeksi'nde yılbaşından bu yana görülen zenginlerin servetlerindeki erimeye bir de son iki günlük çöküş eklenince dünyanın en zenginlerinin içinde "tek bir kişinin" kârlı çıktığı görüldü. Trump'a verdiği destekle ilk seçildiği ve göreve geldiği dönemde servetine servet ekleyen Elon Musk hala en zengin kişi olarak zirvede yer alırken, kayıpta da ilk sırada geldi.
Warren Buffett ise yılbaşından bu yana en zenginler içinde karlı duran tek kişi oldu. Aylar öncesinden nakde dönerek yatırımcıların dikkatini çeken Buffett, yılbaşından bu yana çöküşlerden 12,7 milyar dolar kar yazarak servetini 155 milyar dolar seviyesinde tutuyor.
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