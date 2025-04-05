Milyarderler para kaybetti ama aralarında biri servetine servet kattı - Son Dakika
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Ekonomi

Milyarderler para kaybetti ama aralarında biri servetine servet kattı

Milyarderler para kaybetti ama aralarında biri servetine servet kattı

ABD'nin tanınmış milyarderlerinden biri olan Warren Buffett, yaşanan ekonomik krizlere rağmen servetine servet katmaya devam ediyor. Birçok ünlü milyarderin adeta servet kazandığı son dönemde Buffet, 12,7 milyar dolar kazançla bir kez daha dikkatleri üstüne çekti.

05.04.2025 12:00
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ABD'de Başkan Donald Trump'ın açıkladığı gümrük vergisi tarifeleri piyasalarda deprem etkisine neden oldu. Dünya çapında borsaların düşmesi nedeniyle milyonlarca yatırımcı para kaybetti. Para kaybedenler arasında dünyanın en zenginleri listesinde başı çeken ABD'li milyarderler de var. Ancak servetlerin adeta eridiği bu ortamda ABD'li milyarder Warren Buffett para kaybetmek şöyle dursun yılbaşından bu yana servetine servet kattı.

MİLYARDERLER DE KAYBETTİ

Bloomberg, Milyarderler Endeksi'nde yılbaşından bu yana görülen zenginlerin servetlerindeki erimeye bir de son iki günlük çöküş eklenince dünyanın en zenginlerinin içinde "tek bir kişinin" kârlı çıktığı görüldü. Trump'a verdiği destekle ilk seçildiği ve göreve geldiği dönemde servetine servet ekleyen Elon Musk hala en zengin kişi olarak zirvede yer alırken, kayıpta da ilk sırada geldi.

  • Musk, dün 20 milyar dolar olmak üzere yılbaşından bu yana 130 milyar dolar kaybetti.
  • Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, yılbaşından bu yana servetinden 45,2 milyar dolar silerken, sadece dün 7,6 milyar dolar eksildi.
  • META'nın kurucusu Mark Zuckerberg, 2025 yılının ilk çeyreğinde 28,1 milyar dolar para kaybederken, halen servetinin değeri 179 milyar dolar oluyor.
  • Geçen yıl dünyanın en zengin insanı olan lüks devi Bernard Arnault ise gerilemeye devam ederken, 18,6 milyar dolar erime yaşadı.
  • Listenin 5. sırasındaki Bill Gates, "görece" az kayıp yaşarken, son günlerdeki kaybettiği 6,5 milyar dolarla zarar geçti. Gates'in serveti halen 155 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

HERKES KAYBETTİ BİR TEK O KAZANDI

Warren Buffett ise yılbaşından bu yana en zenginler içinde karlı duran tek kişi oldu. Aylar öncesinden nakde dönerek yatırımcıların dikkatini çeken Buffett, yılbaşından bu yana çöküşlerden 12,7 milyar dolar kar yazarak servetini 155 milyar dolar seviyesinde tutuyor.

ABD'li ünlü milyarder krizlere rağmen Warren Buffett servetine servet katıyor
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Warren Buffett, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyarderler para kaybetti ama aralarında biri servetine servet kattı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Şevki Sünger:
    tayibin resmi niye yok 2 3 Yanıtla
  • ayşe onat:
    zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış.Boş haber bize ne elin zengininden ...dıdı dıdı dııııt... 4 0 Yanıtla
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