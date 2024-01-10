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SEC Başkanı Gensler, Bitcoin ETF'lerine henüz onay verilmediğini açıkladı - Son Dakika
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SEC Başkanı Gensler, Bitcoin ETF'lerine henüz onay verilmediğini açıkladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini ve spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) henüz onay verilmediğini duyurdu. Gensler, SEC'in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesini ve ticaretini henüz onaylamadığını belirtti. Bu açıklama, SEC'in resmi X hesabından yapılan yanlış bir paylaşımın ardından geldi ve Bitcoin'in fiyatında düşüşe neden oldu.

SEC Başkanı Gensler, Bitcoin ETF\'lerine henüz onay verilmediğini açıkladı
10.01.2024 - 01:13,
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NEW ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) henüz onay verilmediğini açıkladı.

Gensler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini ve buradan yetkisiz paylaşımda bulunulduğunu bildirdi.

Başkan Gensler, SEC'in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesini ve ticaretini henüz onaylamadığını kaydetti.

Gensler'in açıklamasından dakikalar önce SEC'in resmi X hesabından spot Bitcoin ETF'lerin onaylandığına dair paylaşım yapılmıştı.

Söz konusu paylaşım sonrasında Bitcoin'in fiyatı 48 bin dolara yaklaşırken, haberin yalanlanmasının ardından 46 bin doların altına indi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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