ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan dijital varlık düzenlemelerinde harekete geçme sözü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan dijital varlık düzenlemelerinde harekete geçme sözü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan ve "CLARITY Act" olarak bilinen "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı"nın Senatoda görüşülmesi için yeterli desteği alamamasının ardından, kurumun...

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan ve "CLARITY Act" olarak bilinen "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı"nın Senatoda görüşülmesi için yeterli desteği alamamasının ardından, kurumun mevcut yasal yetkileri çerçevesinde adımlar atacağını belirtti.

Atkins, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yönetimden, Kongreden, yatırımcılardan ve yenilikçilerden "CLARITY Act" için büyük emek veren herkese teşekkür eden Atkins, Amerika'nın liderliğini sürdürmesi gerektiğine dair ortak inancın vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Atkins, "Açıkça ifade ettim: Yasal düzenleme olsun ya da olmasın, Amerikalı yatırımcılara ve teknolojik geleceğimizi şekillendiren girişimcilere kesinlik sağlamak için SEC'in mevcut yasal yetkileri çerçevesinde kararlılıkla hareket edeceğiz. Takipte kalın." ifadelerini kullandı.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Mike Selig de yaptığı açıklamada, Senatoda dün yapılan oylamanın sonucunu "talihsiz" olarak nitelendirdi.

Amerikalıların kripto varlık piyasalarında düzenleyici netliği, hukuki kesinliği ve tüketicilerin korunmasını hak ettiğini belirten Selig, "Başkan (Donald) Trump, gelecekteki gelişmelere uyum sağlayabilecek bir kripto varlık düzenleyici piyasa yapısını öyle ya da böyle hayata geçirme sözü verdi ve mevcut yasal yetkilerimizi kullanarak bunu gerçekleştirmesine yardımcı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Selig, ABD'nin dünyanın kripto başkenti olduğunu ve öyle kalmaya devam edeceğini kaydederek, CFTC'nin finansın yeni sınırına ilişkin kurallarını hayata geçirmeye hazır olduğunu ifade etti.

"CLARITY Act" için Senatoda dün usul oylaması yapılmıştı

ABD Senatosunda dün, "CLARITY Act"ın Genel Kurulda görüşülmesine geçilmesini sağlayacak usul önergesi için oylama yapılmıştı.

Oylamada, tasarının Genel Kurulda görüşülmesini sağlayacak önerge 49 "evet" oyuna karşı 50 "hayır" oyuyla reddedilmişti.

Tasarının görüşülmesine geçilebilmesi için gerekli olan 60 oya ulaşılamaması, "CLARITY Act"ın Senatoda ilerlemesini engellemişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaEkonomiFinansBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD’de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı Pentagon denetçisi, İran savaşının ABD'de mühimmat sıkıntısı yarattığını doğruladı
İran’dan Katar’a çok ağır suçlama: 3 pilotumuz esir tutuluyor İran'dan Katar'a çok ağır suçlama: 3 pilotumuz esir tutuluyor
Nevşehir’deki faili meçhul dosyasında 4 tutuklama Nevşehir'deki faili meçhul dosyasında 4 tutuklama
Demir sopayla saldırdığı amcasını öldürdü, yengesini ağır yaraladı Demir sopayla saldırdığı amcasını öldürdü, yengesini ağır yaraladı
Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi Ankara’daki LGBTİ soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi
ABD’nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı ABD'nin yörüngeye uzay silahı yerleştirmesi askeri uzmanlar arasında tartışma başlattı
21:02
Fed, faizi 25 baz puan yükseltti.
Fed, faizi 25 baz puan yükseltti.
20:52
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’dan çok sert açıklama: Kripto FETÖ’cüler yine ortaya çıkmış
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama: Kripto FETÖ'cüler yine ortaya çıkmış
20:50
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplanıyor
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplanıyor
20:10
Mekke’ye yönelik saldırı girişimine Türkiye’den ilk tepki
Mekke'ye yönelik saldırı girişimine Türkiye'den ilk tepki
19:53
Petrol 100 doları geçti Dünyanın dört bir yanında protestolar başladı
Petrol 100 doları geçti! Dünyanın dört bir yanında protestolar başladı
18:40
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 21:11:00. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan dijital varlık düzenlemelerinde harekete geçme sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement