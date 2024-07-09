ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın Açıklamaları Sonrası New York Borsası Karışık Seyir İzledi

Ekonomi

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözel yönlendirmeleri sonrasında günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalarak 39.291,97 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 5.576,98 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kazançla 18.429,29 puana yükseldi. İki endeks de en yüksek kapanış değerini elde etti.

ABD Senatosu'nda Fed'in Para Politikası Raporu'nu sunan Powell, faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarına işaret ederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranını düşürmenin uygun olmayacağını yineleyen Powell, "Bu yılın ilk çeyreğine ait veriler daha fazla güveni desteklemiyordu. Ancak en son enflasyon verileri, mütevazı bir ilerleme daha gösterdi ve daha fazla iyi veri, enflasyonun yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenimizi güçlendirecektir." diye konuştu.

Powell, politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyonda görülen ilerlemeyi durdurabileceğini veya tersine çevirebileceğini belirterek, çok geç veya çok az azaltmanın da ekonomik aktiviteyi ve istihdamı gereksiz yere zayıflatabileceğine dikkati çekti.

Senatörlerin sorularını da yanıtlayan Powell, bir sonraki politika hamlesinin faiz artışı olmasının pek olası görünmediğini bildirdi.

Powell'ın kongredeki açıklamaları sonrası yüzde 4,33'e yaklaşan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, daha sonra yüzde 4,29'da dengelendi.

Para piyasasındaki fiyatlamalara göre, Fed'in eylül ayında faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 70 oldu.

Öte yandan, yapay zeka ile ilişkili şirketlerin performansı dikkati çekerken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,5 değer kazandı.

Bu hafta bilançolarını yayımlayacak ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 1, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 1,5 ve Citi'nin hisseleri yüzde 3'e yakın yükseldi.