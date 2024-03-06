New York Borsası, Powell'ın İfadeleri Sonrası Yükselişle Başladı

BIST 100 Endeksi Yüzde 1,31 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,31 değer kaybederek 8.744,58 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,04 ile bilişim oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele edilmeyeceğinin sinyalini vermesinin, piyasalarda oynaklığı arttırdığını belirtti.