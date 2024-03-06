New York Borsası, Powell'ın İfadeleri Sonrası Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası, Powell'ın İfadeleri Sonrası Yükselişle Başladı

New York borsası, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın ifadeleri sonrasında güne yükselişle başladı. Dow Jones endeksi açılışta 150 puana yakın değer kazanarak yüzde 0,35 artışla 38.721,15 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 5.108,03 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,96 kazançla 16.092,00 puana ulaştı. Yatırımcılar, ABD'nin istihdam verileri ve Powell'ın Kongre'de yapacağı sunuma odaklanırken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi. Ayrıca ADP Araştırma Enstitüsü'nün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı şubat ayına ilişkin ulusal istihdam raporuna göre, ülkede özel sektör istihdamı piyasa beklentilerinin altında artış göstererek 140 bin kişi oldu. Yıllık ücret artışı ise yüzde 5,1 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizleri gerilerken, mortgage başvuruları ise artış gösterdi.

06.03.2024 18:28
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NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ifadeleri sonrasında güne yükselişle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi 150 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,35 artarak 38.721,15 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 5.108,03 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,96 kazançla 16.092,00 puana ulaştı.

Yatırımcılar, ABD'nin istihdam verileri ile Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de yapacağı sunuma odaklanırken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ayrıca ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı şubat ayına ilişkin ulusal istihdam raporuna göre, ülkede özel sektör istihdamı, şubatta 140 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Yavaşlamaya devam eden yıllık ücret artışı da şubatta yüzde 5,1 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizleri de geçen hafta yüzde 7,02'ye gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 9,7 arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası, Powell'ın İfadeleri Sonrası Yükselişle Başladı - Son Dakika

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