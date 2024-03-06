New York Borsası, Powell'ın İfadeleri Sonrası Yükselişle Başladı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ifadeleri sonrasında güne yükselişle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi 150 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,35 artarak 38.721,15 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 5.108,03 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,96 kazançla 16.092,00 puana ulaştı.
Yatırımcılar, ABD'nin istihdam verileri ile Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de yapacağı sunuma odaklanırken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.
Ayrıca ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı şubat ayına ilişkin ulusal istihdam raporuna göre, ülkede özel sektör istihdamı, şubatta 140 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Yavaşlamaya devam eden yıllık ücret artışı da şubatta yüzde 5,1 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizleri de geçen hafta yüzde 7,02'ye gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 9,7 arttı.
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İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Avam Kamarası'na yaptığı konuşmada 2024 bütçesini sundu. Hunt, İngiltere ekonomisinin büyüme sürecinde ilerleme kaydettiğini ve maaşlardan kesilen sosyal güvenlik vergisinde düşüşe gidileceğini açıkladı. Bütçe, yılın sonuna doğru yapılması beklenen genel seçimlerden önceki son bütçe olarak dikkat çekiyor. İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise Muhafazakar Parti'nin başarısız olduğunu ve çalışanların ihtiyaç duyduğu büyümeyi sağlayamadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak amacımız, üretim, istihdam ve ihracat boyutunda ivme kaybı yaşamadan, yani vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir.
Enerya ve Çedaş Genel Müdürü Kasım Kahraman, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta enerji ve çevre dengesini vurgulayarak, enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve çevrenin korunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji politikaları ve 2053 yılı Ulusal Enerji Planı hakkında bilgiler verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da yaptığı konuşmada terörle mücadeleyi sınırların ötesine taşıdıklarını ve teröristlerin cirit attığı yerlerin artık turistler tarafından ziyaret edildiğini belirtti. Ayrıca, KAAN adlı savaş uçağının 2028 yılında filoya dahil edileceğini söyledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 azalışla 8.744,58 puandan tamamladı. Mali, hizmetler, teknoloji ve sanayi endeksleri de değer kaybetti. Altın ons fiyatı 2.141 dolar olarak belirlendi. TCMB'nin dolar efektif kurunda artış yaşandı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yükseldi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) "İstanbul'un Huzuru" başlığıyla İstanbul'da asayiş çalışmalarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.
Dongfang Elektrik Uluslararası Şirketi tarafından Tayland'ın Khon Kaen eyaletinde inşa edilen Ubolratana Barajı hidro-yüzer güneş hibrit enerji santrali faaliyete geçti. Yüzer güneş panelleri, hidroelektrik ve enerji depolama sistemlerinin entegre edildiği santral, temiz enerji üretimi ve enerji istikrarı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tayland Elektrik Üretim Kurumu, bu tür projelerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,31 değer kaybederek 8.744,58 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,04 ile bilişim oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için acele edilmeyeceğinin sinyalini vermesinin, piyasalarda oynaklığı arttırdığını belirtti.
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