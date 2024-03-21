ABD Merkez Bankası Faiz İndirimi Beklentileriyle New York Borsası Yükselişle Başladı

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl 3 faiz indirimi yapabileceği beklentilerinin sürmesiyle güne yükselişle başladı.
Açılışta, Dow Jones endeksi 150 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,38 artarak 39.661,03 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.253,43 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,9 kazançla 16.517,24 puana ulaştı.
Beklentilerden güçlü gelen enflasyona rağmen, Fed'in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği öngörülmeye devam ederken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.
Banka, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutarken, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl için yüzde 4,6'da sabit bıraktı.
Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, mevcut sıkılaştırma döngüsünde Fed'in politika faiz oranının muhtemelen zirvede olduğuna işaret ederek, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın muhtemelen uygun olacağını öngördüklerini yineledi.
Beklentilerin üzerinde gelen son enflasyon verilerinin enflasyonun "engebeli yolda" yüzde 2'ye ineceğine dair genel "hikayeyi" değiştirmediğini belirten Powell, ancak "daha iyi veriler" aradıklarını ifade etti.
Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Mart ile biten haftada 210 bin ile beklentilerin altında kaldı.
Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi de martta 3,2'ye gerilemesine rağmen art arda ikinci ayda pozitif değer alarak sektörde genişlemenin sürdüğüne işaret etti.
ABD'de cari işlemler açığı ise geçen yıl yüzde 15,7 azalışla 818,8 milyar dolara geriledi.
Kurumsal tarafta, dün yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar açıklayan Micron'un hisseleri yüzde 15'in üzerinde artış gösterdi.
ABD'li perakende zinciri Five Below'un hisseleri ise zayıf finansal sonuç bildirmesi sonrasında yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.
Son Dakika › Ekonomi › ABD Merkez Bankası Faiz İndirimi Beklentileriyle New York Borsası Yükselişle Başladı - Son Dakika
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin dış ticareti, yılın ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4 artış sergiledi. Bölgenin toplam ithalat ve ihracatı 63,69 milyar yuana ulaştı. Özellikle elektrikli araçlar, lityum bataryalar ve fotovoltaik ürünler gibi malların ihracat değeri büyük bir artış gösterdi.
Erzincan'da zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla marketlerde denetimlerini artırdı. Ürün gramajı, fiyat karşılaştırması ve tüketim tarihi gibi konular incelendi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) esnafını ziyaret etti. Yavaş, esnafın sorun ve taleplerini dinledi ve fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." sözleri sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan promosyon açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." ifadelerini kullandı.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Adalar'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretleri sonrasında vatandaşlara seslenen Kurum, Adalar'a elektrikli ve nostaljik tramvay kazandıracağını, su ürünleri kooperatifi kurarak istihdamı arttıracağını ve adaların ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Kurum ayrıca, Adalar'da yaşamın kolaylaşması için çeşitli projeler gerçekleştireceğini ve Adalar'ın çöp sorununu çözeceğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da düzenlenen Halk Buluşması programında konuştu. Özel, emeklilerin, gençlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının haklarını savunacaklarını ve mücadele edeceklerini belirtti. Ayrıca, fındık üreticilerinin sorunlarına da değinen Özel, konut sorununun çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği yapacağını söyledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye'nin neredeyse dörtte üçünde kar yağışının yetersiz veya hiç olmadığını belirterek, bu durumun kaynaklar ve tarımsal üretim açısından ciddi endişe yarattığını söyledi. Demir, su kaynaklarının adil ve sürdürülebilir yönetiminin küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayabileceğini vurguladı ve su krizinin dünya genelinde artarak devam ettiğini ifade etti. Türkiye'nin su fakirliği çeken bir ülke olduğunu belirten Demir, gelecek nesillere yeşil ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için herkesin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?