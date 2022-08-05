Son iki ayda gözlemlenen gevşemenin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskının temmuzda Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Küresel tedarik zinciri baskıları 18 ayın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika

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