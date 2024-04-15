ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'ne göre imalat sektöründe daralma devam ediyor

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisan ayında eksi 14,3 ile imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.
New York Fed'in nisan ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.
New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi nisanda 6,6 puan artışla eksi 14,3 oldu.
Endekse ilişkin piyasa beklentileri, bu dönemde eksi 5,2 değerini alması yönündeydi.
Art arda beşinci ayda imalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, martta eksi 20,9 olmuştu.
Yeni sipariş endeksi nisanda 1 puan artarak eksi 16,2'ye çıkarken, sevkiyat endeksi 7,5 puan azalarak eksi 14,4'e indi.
Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 4,9 puan azalışla 16,7'ye geriledi.
Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.
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